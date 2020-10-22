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Одним абзацем. Как прошла еще одна ночь войны за Нагорный Карабах

22 октября, 06:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Генсек НАТО призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. С того дня Армения и Азербайджан не видят возможности мирно решить конфликт, несмотря на достигнутые ранее договоренности. Баку и Ереван продолжают атаки и обвинения друг друга в наступательных операциях.

Что происходило в Нагорном Карабахе ночью 22 октября

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Анкара заявила, что готова поддержать Баку в нагорно-карабахском конфликте, отправив на помощь военных. Президент Турции неоднократно заявлял, что поддерживает Азербайджан и готов оказать помощь как за столом переговоров, так и на поле боя. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс не поддерживает ни одну из сторон нагорно-карабахского конфликта. По его словам, прекращение боевых действий будет важно как для НАТО, так и для международной безопасности. На встрече со Столтенбергом президент Армении отметил, что в конфликте участвует страна НАТО – Турция. Поэтому перемирие и переговоры при посредничестве Минской группы станут возможными только после выхода Турции из конфликта.

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer
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Фото: REUTERS/Stringer

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Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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