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Одним абзацем. Как прошла еще одна ночь войны за Нагорный Карабах

28 октября, 06:58

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Азербайджан обвинил Армению в обстреле Тертерского района

Уже месяц Армения и Азербайджан ведут бои в Нагорном Карабахе. Несмотря на то что стороны несколько раз договаривались о гуманитарном перемирии, достигнуть его пока так и не удалось.

Что происходило в Нагорном Карабахе ночью 28 октября

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Для урегулирования военного конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном Иран готовит мирное предложение. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что предложение разработано высокопоставленными официальными лицами страны. В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил разочарование, что Армения и Азербайджан нарушили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое было достигнуто ранее при посредничестве США. Утром Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле Тертерского района, который располагается около зоны боевых действий в Нагорном Карабахе. Армения пока никак не прокомментировала заявление Азербайджана.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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