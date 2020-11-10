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Одним абзацем. Как прошла ночь после договора о прекращении войны в Нагорном Карабахе

10 ноября, 07:01

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Армении люди устроили протесты, а в Азербайджане, наоборот, устроили гуляния

Армения и Азербайджан вместе с Россией подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября. Из-за такого решения в Ереване демонстранты полностью захватили здание правительства Армении.

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Что происходило ночью 10 ноября в Армении и Азербайджане

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Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В состав группы миротворцев войдет 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. После заявления премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе перед зданием правительства в центре Еревана начали собираться недовольные этим люди. Затем протестующие направились к дому Пашиняна. У парламента Армении протестующие избили спикера Арарата Мирзояна после стычки с его охранниками. В то же время Никол Пашинян заявил, что другого выхода, кроме как подписать заявление по Нагорному Карабаху с Россией и Азербайджаном, у него не было. После того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подписании соглашения с Арменией и Россией о прекращении огня в Нагорном Карабахе, жители начали выходить на улицы, чтобы отпраздновать перемирие.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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