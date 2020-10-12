Українська
$ 28,21
33,28
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Одним абзацем. Как прошла ночь протестов в Беларуси

12 октября, 07:14

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Силовики жестоко избивали протестующих

В Беларуси вчера, 11 октября, прошли очередные акции протеста, которые закончились жесткими столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями. Митинги не прекратились и с наступлением темноты.

Реклама

Что происходило в стране ночью 12 октября:

В Минске после полуночи продолжались протесты и столкновения с силовиками. В частности, в микрорайоне Серебрянка люди пытались строить баррикады, а на одном из перекрестков жгли покрышки. Во время этих протестов были задержаны минимум 586 человек, но это число может быть значительно большим. После жестких задержаний по всей стране лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что сейчас можно говорить о новом этапе насилия над белорусским народом. Тем временем белорусские силовики отличились небывалым цинизмом – местные силовые органы назвали выведение из строя водомета протестующими равнозначным нападению на сотрудника правоохранительных органов. Теперь людям, которых задержали за это, грозит лишение свободы на шесть лет.

В тренде
После встречи с Лукашенко двух оппозиционеров выпустили из СИЗО

Напомним, в Беларуси на улицах Минска 11 октября проходил "Марш гордости":

На Марше гордости силовики избивают активистов

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь задержание силовики ночь столкновение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жители
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жителиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять