Одним абзацем. Как прошла ночь протестов в Беларуси

В Беларуси вчера, 11 октября, прошли очередные акции протеста, которые закончились жесткими столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями. Митинги не прекратились и с наступлением темноты.

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Что происходило в стране ночью 12 октября:

В Минске после полуночи продолжались протесты и столкновения с силовиками. В частности, в микрорайоне Серебрянка люди пытались строить баррикады, а на одном из перекрестков жгли покрышки. Во время этих протестов были задержаны минимум 586 человек, но это число может быть значительно большим. После жестких задержаний по всей стране лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что сейчас можно говорить о новом этапе насилия над белорусским народом. Тем временем белорусские силовики отличились небывалым цинизмом – местные силовые органы назвали выведение из строя водомета протестующими равнозначным нападению на сотрудника правоохранительных органов. Теперь людям, которых задержали за это, грозит лишение свободы на шесть лет.

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Напомним, в Беларуси на улицах Минска 11 октября проходил "Марш гордости":

На Марше гордости силовики избивают активистов

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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