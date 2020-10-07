Одним абзацем. Как прошла ночь протестов в Кыргызстане

В больницах сейчас находятся более 700 человек

В столице Кыргызстана Бишкеке после объявления результатов парламентских выборов начались беспорядки, которые переросли в революцию.

Что происходило ночью 7 октября

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Ночью в Бишкеке митингующие громили магазины и кафе. Около госрезиденции собрались "дружинники". Было известно, что в эту сторону на автобусах и машинах едут митингующие сторонники Садыра Жапарова. Для того, чтобы не допустить беспорядков, митингующих останавливали около 50 "дружинников". За время беспорядков в Бишкеке пострадало 11 автобусов. Всего во время протестов в больницы госпитализировали 768 человек. Семеро из них находятся в реанимации, погиб один человек. Для урегулирования ситуации в Бишкеке готова приложить усилия ООН. Также воздержаться от насилия призвали и США. В посольстве отметили, что США поддерживают кыргызский народ в определении путей дальнейшего развития республики.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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