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Одним абзацем. Как прошла ночь протестов в Кыргызстане

9 октября, 06:57

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Супермаркеты решили не продавать алкоголь ночью, а президент намерен уйти в отставку

В Кыргызстане после объявления результатов парламентских выборов возникли беспорядки. Уже несколько дней подряд на улицы Бишкека выходят демонстранты. Однако пока власть пытается навести порядок на улицах, в министерствах и ведомствах много неясностей.

Что происходило ночью 9 октября

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С каждым днем в Бишкеке растет число желающих занять пост технического премьер-министра. Демонстранты требуют увольнения директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Мирслава Аманкулова. 6 октября в отставку подал генеральный директор ОТРК Жайнак Усен уулу, однако он хочет уже вернуться на свою должность. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков из-за протестов, которые возникли в стране после объявления результатов выборов, заявил о готовности уйти в отставку. Однако перед этим он хочет навести порядки в стране. Из-за беспорядков в столице Кыргызстана Бишкеке супермаркеты решили не продавать алкоголь вечером. В одной из сетей супермаркетов купить алкоголь можно только до 18:00.

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