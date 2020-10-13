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Одним абзацем. Как прошла ночь войны за Нагорный Карабах

13 октября, 06:39

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Карабахском конфликте гибнут мирные жители

Уже 16-й день между Арменией и Азербайджаном идут военные действия в Нагорном Карабахе. Несмотря на то, что стороны договорились о перемирии, чтобы обменяться пленными, этого пока так и не произошло. Мирное население страдает с обеих сторон конфликта.

Что происходило ночью 13 октября

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В ночь на вторник стало известно, что в Карабахском конфликте, который возник между Арменией и Азербайджаном, с начала эскалации погиб 31 мирный житель. Армения потеряла 525 человек, сколько бойцов потерял Азербайджан – пока неизвестно. В Азербайджане сообщили о 374 обезвреженных бомбах, сброшенных вооруженными силами Армении на районы и города вдали от боевых действий. В то же время Греция обвинила Турцию в причастности к Нагорно-Карабахскому конфликту.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах конфликт
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