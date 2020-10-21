Одним абзацем. Как прошла ночь войны за Нагорный Карабах

Уже почти месяц в Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия, которые разгорелись между Арменией и Азербайджаном. Военное положение ввели в Армении, Азербайджане и непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Что происходило ночью 21 октября в Нагорном Карабахе

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В США конгрессвумен-демократ Грейс Наполитано призвала американские власти признать независимость Нагорного Карабаха. Она направила соответствующее письмо на имя спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В то же время Армения и Азербайджан заявляют, что их министры иностранных дел встретятся в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео. Однако Госдепартамент пока не комментирует эту информацию. Сейчас министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян находится с кратким рабочим визитом в России. Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили Франция и Россия. Стороны согласились, что Армения и Азербайджан должны возобновить переговоры.

Фото: REUTERS/Stringer

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Фото: REUTERS/Stringer В тренде В Конгрессе США призвали признать независимость Нагорного Карабаха

Фото: REUTERS/Stringer

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Фото: REUTERS/Stringer

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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