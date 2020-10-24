Одним абзацем. Как прошла ночь войны за Нагорный Карабах

Урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе не удалось Москве, теперь разговоры о прекращении огня ведут в Соединенных Штатах, а в зоне конфликта тем временем продолжаются боевые действия.

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Что произошло в ночь на 24 октября:

В США прошли встречи по Нагорному Карабаху – главы МИД Армении и Азербайджана встретились с государственным секретарем США Майком Помпео. Американский чиновник призвал стороны вернуться к переговорам – на встрече обговаривали режим прекращения огня. Армения назвала встречи в США продуктивными и заявила о готовности продолжить переговоры о мирном урегулировании конфликта. Азербайджан заявил, что готов к прекращению огня, но только если армяне сложат оружие. Однако в Нагорном Карабахе тишины не наступило – стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах и публиковать видео с уничтожением вражеской техники. Также Армения заявила, что Степанакерт ночью подвергся ракетному удару, а над Карабахом якобы летают турецкие истребители. Ереван продолжает обвинять Турцию в масштабном вмешательстве и неприкрытой поддержке Азербайджана. Всего из-за конфликта в Нагорном Карабахе, утверждает Армения, вынужденными переселенцами стали 90 тысяч местных жителей.

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