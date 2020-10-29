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Одним абзацем. Как прошла ночь войны за Нагорный Карабах

29 октября, 06:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Нагорном Карабахе обстреляли Степанакерт

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном не утихает уже месяц. Несмотря на перемирие, о котором стороны конфликта договаривались уже три раза, в Нагорном Карабахе продолжаются военные действия.

Что происходило в Нагорном Карабахе ночью 29 октября

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В Азербайджане заявили, что 21 человек погиб в результате обстрела армянскими снарядами города Барда к северо-востоку от Нагорного Карабаха. В свою очередь Армения сообщила, что азербайджанские снаряды упали на два крупнейших города страны, в результате чего погиб один человек. Обе стороны отвергли претензии друг друга. В ночь на 29 октября по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) было нанесено не менее пяти ракетных ударов. В Степанакерте были включены сирены воздушной тревоги. Данные о пострадавших пока не поступали. Европейский Союз призвал Армению и Азербайджан прекратить конфликт в Нагорном Карабахе. В ЕС отметили, что стороны конфликта должны немедленно начать переговоры.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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