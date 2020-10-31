Одним абзацем. Как прошла ночь войны за Нагорный Карабах

Армения и Азербайджан договорились не наносить преднамеренных ударов по мирному населению

Уже больше месяца длится военное противостояние в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Три раза стороны договаривались о перемирии, однако, устойчивого режима тишины достигнуть так и не удавалось.

Что происходило в Нагорном Карабахе ночью 31 октября

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В Женеве закончились переговоры враждующих сторон при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Армения и Азербайджан договорились не наносить преднамеренных ударов по мирному населению и невоенным объектам. Также им необходимо в письменном виде предоставить комментарии и вопросы, касающиеся механизмов проверки прекращения огня, о котором договорились еще 10 октября. Стороны конфликта договорились обменяться списками пленных и телами погибших в течение недели. Армения и Азербайджан пообещали передать Международному комитету Красного креста список военнопленных, которые сейчас содержатся под стражей. В то же время Европейский союз выделил 400 тысяч евро гуманитарной помощи мирному населению Нагорного Карабаха.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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