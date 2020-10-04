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Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах

4 октября, 07:12

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Ситуация в регионе не улучшается

В Нагорном Карабахе уже восьмой день идут бои между Арменией и Азербайджаном.

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Как прошла ночь 4 октября:

Ужесточенные боевые действия в регионе продолжаются. Из-за них страдает и мирное население. В частности, "столица" непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики" Степанакерт была обесточена из-за обстрелов. В "МИД Карабаха" утверждают, что "вооруженные силы Азербайджана обстреляли Степанакерт ракетами". Тем временем Армения снова продемонстрировала, что не против вмешательства в конфликт России. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не исключает возможности обсуждения вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности Армении обнародовал новые данные радиоперехвата, призванные доказать участие арабских наемников и ВВС Турции в войне в Нагорном Карабахе.

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Азербайджан Армения война нагорный карабах ночь бои
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