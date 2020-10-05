Одним абзацем. Как прошла восьмая ночь боев за Нагорный Карабах

В Нагорном Карабахе уже девятый день идут бои между Арменией и Азербайджаном.

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Как прошла ночь 5 октября:

Армянская служба Национальной безопасности сообщила о задержании иностранцев, которых подозреваеют в шпионаже в пользу чужого государства. Пока неизвестно, сколько людей задержаны и к какой стране они имеют отношение. Ближе к трем ночи появилось сообщение Азербайджана о ракетной атаке по энергоблоку гидроэлектростанции. Пострадали 5 гражданских. В Армении факт обстрела отрицают. Тем временем в Украине обсуждают возможное напряжение между армянами и азербайджанцами внутри нашей страны. По данным переписи 2001 года в Украине проживают 45 тысяч азербайджанцев и 100 тысяч армян. Сейчас руководства диаспор говорят о других цифрах. И тех и других – 400 тысяч человек.

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Напомним, все подробности конфликта в Нагорном Карабахе – в нашем специальном материале.

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