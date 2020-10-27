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Одним абзацем. Ночь боев после объявления перемирия в Нагорном Карабахе

27 октября, 07:51

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Стороны обвиняют друг друга в локальных ударах

Первый день новообъявленного перемирия прошел во взаимных обвинениях в обстрелах со стороны Армении и Азербайджана. Не изменилась ситуация и ночью.

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Что произошло в ночь на 27 октября:

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Ереван признал потерю стратегической высоты в Нагорном Карабахе, хотя Азербайджан взял ее под контроль еще в воскресенье (до нового перемирия), противник сначала отрицал этот факт. Трамп считает, что в целом перемирие в Карабахе соблюдается. Ночью Армения заявила об артиллерийских дуэлях на отдельных участках фронта, а также обвинила Азербайджан в использовании беспилотников и обстрелах населенных пунктов – Мартакерта, Мартуни и ряда сел Аскеранского района. Азербайджан заявил, что Армения обстреливала его позиции на разных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны. Боевые действия, по заявлению, велись на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Также было заявлено об уничтожении "большого количества живой силы" и техники Армении. Наутро стало известно о ранении так называемого командующего армией Нагорного Карабаха.

Военные Азербайджана вошли в село Чаракан Джебраильского района. Источник: mod.gov.az

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Азербайджан Армения война нагорный карабах
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