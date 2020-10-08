Одним абзацем. Ночь протестов в Кыргызстане

В Кыргызстане уже несколько дней происходят протесты после объявления результатов парламентских выборов. Беспорядки переросли в революцию. Протестующие продолжают собираться на улицах Бишкека.

Что происходило ночью 8 октября

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После беспорядков за медицинской помощью обратились более тысячи человек. Сейчас стационарное лечение получают 204 пациента. Остальные направлены на амбулаторное. Ночью здание Дома правительства охраняли более 500 "дружинников". Добровольцы встали живой цепью в несколько рядов у главного входа в здание. Уже вторую ночь на улицы выходят более тысячи волонтеров. Они охраняют от мародеров объекты предпринимательства, муниципальные и государственные объекты. Лидеры крупных бизнес-ассоциаций обратились к властям с требованием возобновить деятельность "кровеносной" системы экономики. Утром стало известно, что банки частично возобновляют свою деятельность. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов к диалогу, однако ни одна из сторон пока не обратилась к нему.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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