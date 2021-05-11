Одним абзацем. Ночь войны между Палестиной и Израилем (видео)

В ночь на 11 мая палестино-израильское противостояние не только не утихло, но возобновилось с новой силой

Очередное обострение палестино-израильского конфликта началось на фоне столкновений между палестинцами и полицейскими Израиля у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В течение дня 10 мая поступали сообщения об обстрелах и жертвах в этом регионе, ночью спокойнее не стало.

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Как прошла ночь на 11 мая в Израиле и Палестине.

Сирены тревоги прозвучали в Иерусалиме и Бейт-Шемеше. В ответ Армия Израиля начала наносить удары по объектам ХАМАС в ответ на пуск ракет из Сектора Газа. После чего Минздрав Палестины сообщил о гибели в результате израильских ударов 20 палестинцев, в том числе 9 детей, а также 65 раненых. Тем временем израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет, десятки из них перехватила ПВО.

В ответ Израиль снова начал "волну ударов". В Палестине из-за обострения отменили празднования по случаю Ураза-байрама. Возле мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими, загорелось дерево, якобы из-за взорванной кем-то петарды, но после этого поползли слухи, что горит сама мечеть. Впрочем пожар быстро потушили, святыня не пострадала.

Поздно ночью появилась информация, что Израиль продолжил ракетные удары по палестинским городам, в частности по Дейр-эль-Балаху, Хан-Юнису и Джебалии. Также сообщили о более 200 раненых в столкновениях на линиях соприкосновения и на КПП на Западном берегу. Тем временем, по неподтвержденной информации, правоохранители Израиля покинул мечеть Аль-Акса и ее окрестности в Восточном Иерусалиме. За час до этого ХАМАС призвал Израиль отвести полицейских от мечети Аль-Акса в течение двух часов.

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Напомним, 7 мая у мечети Аль-Акса в Иерусалиме начались столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими, пострадали сотни палестинцев, а также израильские военные. После этого начались беспорядки. Поводом послужила угроза выселения палестинских семей из восточной части города.