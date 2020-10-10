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Одним абзацем. Первый день перемирия в Нагорном Карабахе

10 октября, 22:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

Накануне Армения и Азербайджан в результате 10-часовых переговоров по Нагорному Карабаху, которые состоялись в Москве при участии МИД России, пришли к решению о прекращении огня с 12:00 (11:00 по Киеву) субботы, 10 октября. К сожалению, стороны тут же начали его нарушать.

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Что происходило 10 октября:

Еще до формального начала перемирия Азербайджан заявил об обстрелах в городе Гадрут в Нагорном Карабахе со стороны Армении. Также в Азербайджане сообщили о жертвах и потерях боевой техники со стороны армии Армении. После начала перемирия ситуация особо не улучшилась, стороны продолжили обвинять друг друга в обстрелах. Так, в Минобороны Азербайджана заявили, что войска Армении ведут обстрел городов Тертер и Агдам. В Минобороны Армении эту информацию опровергли, в свою очередь заявив, что после оглашения перемирия азербайджанская армия атаковала участок Карахамбейли. Также СМИ сообщали, что в "столице" Нагорного Карабаха Степанакерте включалась сирена воздушной тревоги. Армения впервые озвучила боевые потери со своей стороны, сообщив о еще 28 погибших военнослужащих в боях с Азербайджаном в Карабахе – таким образом признав гибель 404 военнослужащих с начала обострения конфликта. Азербайджан обвинил Армению, что она выпустила баллистическую ракету по Мингечевиру, которую сбили комплексом С-300, а также в попытке продвинуться в сторону контролируемых азербайджанцами Гадрута и Джебраила. Ближе к вечеру Азербайджан заявил, что в Нагорном Карабахе уже два часа не стреляют. Армения также признала, что в целом перемирие соблюдается и в Степанакерте начали открываться магазины и включили свет.

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Мы также сообщали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дает Армении "последний шанс" вернуть мирным путем оккупированные территории Нагорного Карабаха, в противном случае Баку сделает это силой.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах конфликт обстрелы
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