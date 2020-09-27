Одним абзацем. Первый день войны за Нагорный Карабах

Как развивался конфликт в первый день эскалации

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились бои за Нагорный Карабах. Сайт "Сегодня" сообщал об истории давнего замороженного конфликта между странами, а также документировал главные события первого дня новой войны.

Реклама

Рассказываем максимально коротко все самое важное:

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах в районе Нагорного Карабаха – видео уничтоженной техники противника, в том числе танков и беспилотников, публикуют минобороны обеих стран. Обе страны объявили военное положение. Власти Армении созвонились с Путиным, пожаловались Макрону на помощь Азербайджану со стороны Турции, заявили о полутора десятках погибших и более сотни раненных, пригрозили выходом конфликта за пределы региона, пожаловались на Азербайджан в Европейский суд по правам человека. Власти Азербайджана обвинили Армению в "фашизме" и давней подготовке военной провокации, сообщили о пяти погибших мирных жителях и потерях среди военных, отключили интернет, объявили комендантский час во многих регионах, заручились поддержкой Турции, заявили об "освобождении" нескольких сел Нагорного Карабаха "без особого сопротивления", озвучили намерения не останавливать бои, пока не вернут себе оспариваемую территорию, призвали ООН судить Армению международным трибуналом. ООН, Госдеп, Евросоюз, Украина и Россия призвали стороны немедленно прекратить огонь. В Нагорном Карабахе сообщили о десятках погибших участниках боев и двух жертвах среди мирного населения, местные жители сидят без света – боятся обстрелов.

В тренде Обострилась борьба за Нагорный Карабах. Карта

/ Фото: Сегодня

Армения опубликовала кадры уничтожения военной техники Азербайджана

Минобороны Азербайджана опубликовало новое видео ударов по военной технике противника

Реклама

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама