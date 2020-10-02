Одним абзацем. Пятая ночь войны за Нагорный Карабах

В Нагорном Карабахе уже шестой день идут бои между Арменией и Азербайджаном.

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Как прошла ночь 2 октября:

Стороны конфликта сообщают о вражеских потерях за время конфликта в Нагорном Карабахе. По данным Минобороны Азербайджана, погибли более 2300 армянских военных. Однако Армения заявляет о 790 погибших. В то же время вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибли 1280 азербайджанских военных. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в воздушном пространстве страны были сбиты четыре беспилотника вооруженных сил Азербайджана. Армения показала видео погибших азербайджанских солдат в войне за Нагорный Карабах, где продолжаются бои. Правительство Азербайджана о своих потерях умалчивает. В Армении заявили, что азербайджанские войска применили артиллерию в направлении села Шатван, в результате чего погиб гражданский, еще двое получили ранения. Врачи смогли спасти жизнь французского журналиста, который пострадал в результате азербайджанского артобстрела. Для решения конфликта в Нагорном Карабахе лидеры стран ЕС призвали руководство Армении и Азербайджана провести переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ. ЕС уверен, что только путем мирных переговоров можно решить конфликт. Эммануэль Макрон заявил, что в зону конфликта было переброшено более 300 сирийских исламистов, которые попали в Нагорный Карабах через Турцию. К слову, в США уверены, что вмешательство других стран в конфликт может только усугубить ситуацию.

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