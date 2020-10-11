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Одним абзацем. В Нагорном Карабахе нет перемирия

11 октября, 23:17

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Об этом заявляют обе враждующие стороны, обвиняя противника

Во второй день объявленного перемирия "Красный крест" так и не смог приступить к гуманитарной миссии, а стороны продолжили заявлять о срывах договоренностей.

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Что происходило 11 октября:

Второй день после того, как Армения и Азербайджан договорились не стрелять, снова прошел во взаимных обвинениях в срыве гуманитарных договоренностей. Однако, если накануне вечером стороны признали, что в целом перемирие сохранялось, то сегодня новые обвинения в обстрелах сыплются едва ли не ежечасно. Армения обвинила Азербайджан в очередном обстреле Степанакерта и других населенных пунктов и мирных объектов в Карабахе, показала сбитый азербайджанский беспилотник, заявила о пресеченной атаке на северо-восточном направлении, отчиталась об уничтожении значительного количества вражеских сил. Азербайджан, в свою очередь, обвинил Армению в обстреле сел в шести районах, а также города Гянджа и Мингечевир, показал видео из нескольких населенных пунктах, которые были взяты под контроль, обвинил врага в обстреле санитарной машины, показал сбитый беспилотник противника, отчитался об отраженных атаках и ударе по вражеским позициям. Армения и Азербайджан опровергают обвинения противника. Минская группа ОБСЕ, по заявлению Азербайджана, готовит новые предложения по восстановлению диалога между странами, Алиев предлагает подключить к диалогу Турцию. В свою очередь глава МИД Армении в ближайшие дни встретится с сопредседателями Минской группы в Москве.

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Азербайджан Армения война нагорный карабах

Источник: Reuters/Umit Bektas

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