Одним абзацем. В Нагорном Карабахе по-прежнему стреляют и захватывают села

В Нагорном Карабахе 24-й день продолжаются боевые дествия между Азербайджаном и Арменией, которая поддерживает непризнанную "Нагорно-Карабахскую республику".

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Что происходило во вторник, 19 октября.

Утром в понедельник Минобороны Армении обнародовало видео, на котором, по их словам, сняты сбитые армянами 19 октября пять азербайджанских беспилотников. Азербайджан, уже традиционно, сообщил о наступлении в Нагорном Карабахе – якобы азербайджанские военные взяли под контроль еще 25 населенных пунктов, среди которых город Зангилан. Если верить азербайджанцам, с 27 сентября в ходе боев в зоне нагорно-карабахского конфликта Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль уже 99 населенных пунктов, в том числе три города. Армения же вечером сообщила, что ВC Азербайджана отступают с территории Худаферинского водохранилища на юге Карабаха у границы с Ираном, о занятии которого 19 октября сообщил президент Азербайджана Алиев. В то же время Алиев снова заявил, что Армения должна вывести свои войска с территории Нагорного Карабаха, пока не поздно. Минобороны Азербайджана зачвило о новых ракетных и артиллерийских обстрелах с армянской стороны населенных пунктов в Геранбойском и Тертерском районах около Карабаха и гибели двух мирных граждан – Армения опровергает. Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон. Вечером стало известно, что исполком УЕФА запретил проведение матчей клубов и сборных в Армении и Азербайджане из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

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Мы также сообщали, что в пятницу, 23 октября, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео намерен встретится с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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