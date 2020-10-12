Одним абзацем. Военные в Нагорном Карабахе атакуют, а мирные – хоронят жертв

В третий день объявленного перемирия в Нагорном Карабахе не умолкало оружие, а мирные жители хоронили своих родных, погибших днем ранее при ракетном ударе по тыловому городу.

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Что происходило 12 октября

В понедельник с утра стороны традиционно обвинили друг друга в срыве перемирия. В Ереване заявили, что "враг интенсивно стреляет по южному фронту". В Баку ответили, что территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов находится под обстрелом вооруженных сил Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что несмотря на перемирие в Нагорном Карабахе, вооруженные силы его страны взяли под свой контроль еще несколько населенных пунктов в этом районе. Кроме того, Алиев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что тот отдал приказ об обстреле азербайджанского города Гянджа накануне. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число погибших в результате удара баллистической ракеты SCUD по городу Гянджа, второму по величине промышленному центру республики, достигло 10, после того, как в больнице скончалась 28-летняя Гюнай Алиева, получившая ранение при обстреле города. Еще 35 человек получили ранения. Кроме того, сегодня в Гяндже и ее пригородах хоронили жертв обстрела.

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