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Одним абзацем. Второй день революции в Кыргызстане

6 октября, 22:39

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Многие топ-чиновники подали в отставку, но президент остается на должности

После захвата "Белого дома", который произошел накануне в Бишкеке, протестующие не остановились. Для того, чтобы не допустить мародерств, даже создали специальные дружины.

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Что происходило в Кыргызстане 6 октября:

С утра продолжились захваты митингующими правительственных зданий, в частности мэрии Бишкека, министерских кабинетов. Также люди захватывают стратегические предприятия – завод по очищению золота, золотоносное месторождение, угольную шахту, были попытки захватить аэропорт и водоканал. Торговые центры взяли под охрану "дружин", чтобы не допустить мародерства. ЦИК признала результаты выборов недействительными, это поддержал действующий президент, однако сам уходить с должности не собирается и считает себя легитимным. Новую дату выборов должны назвать в течение двух недель. Из СИЗО освободили нескольких бывших чиновников, в том числе бывшего президента. Действующие чиновники массово подают в отставку, среди них спикер и премьер-министр. На их место тут же были назначены новые. Евросоюз заявил, что "принял во внимание" отмену результатов выборов и ждет новых – честных и демократических. Протестующие недовольны Координационным советом, созданным на переходной период, который собрался в гостинице – под ней вечером происходит массовый пикет. К вечеру появились сообщения, что протестующие идут к резиденции президента.

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Одним абзацем. Второй день революции в Кыргызстане

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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протесты Кыргызстан революция Бишкек
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