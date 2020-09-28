Одним абзацем. Второй день войны за Нагорный Карабах

28 сентября продолжилось обострение исторического конфликта между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах.

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Рассказываем вкратце, что происходило:

Во второй день противостояний в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан обменялись громкими заявлениями и отрицаниями заявлений противника. Армения обвинила Азербайджан в "широкомасштабном наступлении", увидела турецких наемников, заявила о сбитом самолете и десятках сбитых танков и боевых машин врага, сотнях убитых бойцов Азербайджана, запретила мужчинам от 18 лет покидать страну, показала новые видео со взрывами. Азербайджан обвинил Армению в обстрелах сел за пределами Карабаха, убийстве нескольких мирных жителей, опроверг информацию о сбитом самолете и других потерях, заручился поддержкой Турции и Пакистана, установил жесткие правила комендантского часа. Мир обеспокоен. Глава ООН позвонил лидерам обеих противоборствующих стран и просил прекратить войну. А еще призвал пустить на территорию наблюдателей ОБСЕ, поскольку из заявлений двух стран ничего толком не понятно – ни о потерях сторон, ни о наличии/отсутствии наемников, сирийских или турецких, ни о последствиях обстрелов. Известно только, что военные Карабаха, которых поддерживает Армения, заявили о 84 погибших в своих рядах. Обе противоборствующие стороны, по заявлениям, готовятся к затяжной войне и ни о какой деэскалации речи быть не может.

Фото города Мартуни в Нагорном Карабахе после обстрелов. Публиковались МИДом Армении:

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