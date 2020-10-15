Окончательная победа революции. Президент Кыргызстана уходит в отставку

На фоне охвативших Кыргызстан антиправительственных протестов президент страны Сооронбай Жээнбеков решил уйти в отставку. Раньше о его намерении сообщили в администрации главы государства.
В своем заявлении, которое 15 октября распространила его пресс-служба, президент объяснил свое решение желанием унять напряженность в стране.
"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", – заявил Жээнбеков, напомнив о том, что это было одним из требований протестующих.
Он назвал ситуацию в столице страны Бишкеке, где с 4 октября продолжаются беспорядки, "напряженной" и "близкой к двустороннему конфликту" между демонстрантами и правоохранительными органами. Однако он призвал и тех, и других не поддаваться провокациям.
На фоне своей отставки Сооронбай Жээнбеков призвал Садыра Жапарова, которого киргизский парламент назначил премьер-
"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", – добавил президент.
Напомним, что поводом для протестов послужили парламентские выборы, которые прошли 4 октября. 6 октября ЦИК признали их результаты недействительными, а премьер-министр, спикер парламента и мэр Бишкека ушли с должностей. Однако это не сняло напряженность.
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