Українська
$ 28,32
33,39
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Окончательная победа революции. Президент Кыргызстана уходит в отставку

15 октября, 11:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сооронбай Жээнбеков не хочет остаться в истории страны "как президент, проливший кровь"

На фоне охвативших Кыргызстан антиправительственных протестов президент страны Сооронбай Жээнбеков решил уйти в отставку. Раньше о его намерении сообщили в администрации главы государства.

Реклама

В своем заявлении, которое 15 октября распространила его пресс-служба, президент объяснил свое решение желанием унять напряженность в стране.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", – заявил Жээнбеков, напомнив о том, что это было одним из требований протестующих.

Он назвал ситуацию в столице страны Бишкеке, где с 4 октября продолжаются беспорядки, "напряженной" и "близкой к двустороннему конфликту" между демонстрантами и правоохранительными органами. Однако он призвал и тех, и других не поддаваться провокациям.

В тренде
Послы ЕС поддержали санкции из-за отравления Навального, – СМИ

На фоне своей отставки Сооронбай Жээнбеков призвал Садыра Жапарова, которого киргизский парламент назначил премьер-министром, и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и "вернуть мирную жизнь бишкекчанам".

Реклама

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", – добавил президент.

Напомним, что поводом для протестов послужили парламентские выборы, которые прошли 4 октября. 6 октября ЦИК признали их результаты недействительными, а премьер-министр, спикер парламента и мэр Бишкека ушли с должностей. Однако это не сняло напряженность.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отставка Кыргызстан революция государственный переворот Жээнбеков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление ПутинаРоссия
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Алиев дал Еревану
Алиев дал Еревану "последний шанс" мирно уйти из Карабаха и назвал потери армянПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять