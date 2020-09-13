ОМОН в Бресте применил водометы против протестующих (видео)

В городе заметили силовиков с оружием и без опознавательных знаков

В Беларуси в Бресте проходят масштабные акции протеста противников президента Александра Лукашенко. На улице города появился водомет.

Реклама

Как сообщает Nexta, его применили против протестующих на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.

Видео: t.me/nexta_tv

Видео: tut.by

Кроме того, в Бресте заметили множество силовиков без опознавательных знаков и с оружием в руках. В городе уже начались жесткие задержания, ОМОН вылавливает людей во дворах.

Видео: t.me/nexta_tv

Видео: t.me/nexta_tv

Ранее мы сообщали, что в Беларуси на митингах задержаны уже 250 человек. В Минске силовики попытались разделить колонну протестующих на подступах к площади Победы, после чего начали разгон. Вдоль проспекта Победителей ездили автозаки и автобусы без номеров.

А вчера в Беларуси бойцы ОМОНа и неизвестные в зеленой форме и балаклавах разогнали "Женский марш". Многих участниц протеста задержали и увезли в автозаках. По предварительным оценкам, задержано около сотни девушек.

Реклама

О том, что еще происходит в Беларуси – смотрите в сюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама