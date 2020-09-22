ОМОНовец выиграл в суде дело против Telegram-канала Nexta

В Беларуси, где продолжаются масштабные протесты, ОМОНовец выиграл суд у Telegram-канала Nexta. Об этом сообщает kyky.org со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
Как отмечается, в июле Nexta сообщил, что работник ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексей Ковалев запечатлен на компрометирующем видео, где якобы офицер запечатлен с проститутками.
"Информация оказалась недостоверной, и сотрудник, честь и достоинство которого были опорочены, обратился в суд", - заявили в МВД.
Выяснилось, что на фото, прикрепленных к посту Nexta, изображен не Ковалев, а другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним.
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10 сентября суд Минского района вынес решение об удовлетворении иска – администратора Nexta обязали выплатить Ковалеву компенсацию за моральный вред в размере 2,5 тысячи рублей (почти тысяча долларов), а также опровергнуть недостоверную информацию.
Отмечается, что омоновец хочет отдать деньги на благотворительность.
Ранее белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta Live опубликовал личные данные более тысячи сотрудников МВД Беларуси из Бреста и Брестской области, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов.
Напомним, в Беларуси уже больше месяца не утихают протесты связанные с выборами президента, на которых официально победил Александр Лукашенко. Протестующие считают реальным победителем Светлану Тихановскую.
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
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