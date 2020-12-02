ООН больше не считает марихуану опасным наркотиком

Комиссия по наркотическим средствам Организации Объединенных Наций проголосовала за исключение медицинского каннабиса из списка самых опасных наркотиков в мире.

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Соответствующее решение было принято 2 декабря, передает The New York Times.

Члены Комиссии из 53 стран рассмотрели серию рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по реклассификации каннабиса и его производных, но основное внимание уделили ключевой рекомендации – исключению каннабиса из списка опасных и вызывающих сильную зависимость опиоидов, таких как героин, принятого еще в 1961 году.

"Это долгожданное и долго откладываемое решение, которое может открыть путь для расширения исследований и использования марихуаны в медицине", – пишет издание.

Эксперты отмечают, что голосование не окажет немедленного влияния на ослабление международного контроля за марихуаной, поскольку правительства стран и в дальнейшем будут сами определять, как его классифицировать. Но признание ООН можно считать символической победой сторонников изменения политики в отношении наркотиков, которые заявляют, что международное право устарело.

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"Это огромная историческая победа для нас, мы не могли надеяться на большее", - заявил независимый исследователь наркополитики Кензи Рибуле-Земули, который внимательно следил за голосованием и позицией государств-членов.

Следует отметить, что за исключение каннабиса из списка проголосовали 27 стран, 25 – против. Среди поддержавших – страны Евросоюза и США. Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия были против, а Украина воздержалась.

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