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ООН обеспокоена ростом голода в мире из-за COVID-19

16 ноября, 22:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

До конца 2020 года на грани истощения могут оказаться 130 млн человек

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш обеспокоен из-за роста количества голодающих в мире, который связан в том числе с пандемией коронавируса COVID-19. К концу 2020 года на грани истощения могут оказаться еще 130 миллионов человек.

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Об этом говорится в заявлении Гутерреша, размещенном на сайте ООН.

"Голод снова растет. Я никогда не мог себе представить, что это произойдет в рамках моего мандата генерального секретаря", – заявил он.

По словам Гутерреша, пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на весь мир, в том числе и на состояние глобальной продовольственной безопасности.

"Поскольку к концу 2020 года еще 130 миллионов человек рискуют оказаться на грани истощения, Всемирная продовольственная программа продолжит играть жизненно важную роль в качестве поставщика еды, продовольствия и надежды", – беспокоится генсек ООН.

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В 2020 году от голода умерли 7 миллионов человек.

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Напомним, в ООН подсчитали, что для предотвращения голода в условиях кризиса, который возник из-за пандемии COVID-19, Всемирная продовольственная программа должна будет собрать 6,8 миллиарда долларов в течение полугода.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ООН голод коронавирус пандемия COVID-19
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