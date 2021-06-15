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ООН подозревает Китай в удалении органов у заключенных

15 июня 2021 9:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В ООН есть данные о том, какие органы удаляют у людей чаще всего, – как отреагировал представитель Китая

Эксперты ООН имеют доказательства того, в китайских тюрьмах у заключенных, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, изымают внутренние органы.

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Об этом говорится в заключении 12 экспертов.

Отмечается, что этим людям часто не сообщают причин задержания или отсутствует ордер на арест.

Эти данные обеспокоили рабочую группу ООН по противодействию незаконным задержанием и спецпредставителя организации.

По данным экспертов ООН, наиболее часто у заключенных отбирают сердце, почки, печень и роговицу глаза. Применяется эта мера к членам запрещенного движения Фалуньгун, уйгурам, тибетцам, мусульманам и христианам.

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При этом член китайского представительства в Женеве обвинил экспертов ООН в клевете. По его словам, Пекин "будет защищаться против этих обвинений и категорически их отвергает".

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Кроме того, представитель Китая сказал, что у экспертов нет "рудиментарных умственных способностей", и вся эта информация – антикитайская дезинформация со стороны сепаратистов и движения Фалуньгун.

Отметим, ранее глава профильного департамента Нацполиции Артем Крищенко рассказал, как в Украине спасают детей от скупщиков человеческих органов.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в выпуске новостей "Сегодня":

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