Українська
$ 28,08
33,99
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

ООН призвала ввести чрезвычайное положение по климату

13 декабря, 03:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Лидеры более 70 стран обсудили борьбу с глобальным потеплением

Все страны мира должны объявить "чрезвычайное положение климата" до тех пор, пока пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

Реклама

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Ґутерриш во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижского климатического соглашения, передает "Радио Свобода".

На саммите, в котором приняли участие лидеры более 70 стран мира, обсуждались планы борьбы с глобальным потеплением.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить более 600 млн долларов в поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата.

"Все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата", - подчеркнула она.

В тренде
В США три снежных барса заразились коронавирусом
Реклама

Глава Китая Си Цзиньпин сообщил о намерении его страны сократить выбросы на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.

Отметим, Парижское климатическое соглашение, подписанное в 2015 году, обязало его участников принять меры для ограничения повышения глобальной температуры в рамках 2 градусов по Цельсию. Но ООН уже предупредила, что температура Земли в этом веке модет возрасти более чем на 3 градуса.

Напомним, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прогнозирует, что уже в ближайшие десятилетия изменения климата и глобальное потепление могут привести к гораздо большему количеству смертей, чем пандемия коронавируса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чрезвычайное положение ООН климат Парижское соглашение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризм
Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризмДругие страны
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевски
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевскиДругие страны
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемия
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследование
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследованиеДругие страны
Китай установил на Луне свой флаг и показал качественное фото
Китай установил на Луне свой флаг и показал качественное фотоДругие страны
Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспорта
Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспортаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять