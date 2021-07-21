Опаснее "Дельты"? ВОЗ предупредила об угрозе нового штамма коронавируса

Чтобы остановить распространение коронавируса, большинство людей должно быть вакцинировано

Глава ВОЗ заявил, что единственный выход - массовая вакцинация. Коллаж "Сегодня"

В мире может появиться новый и более опасный штамм коронавируса. Пандемию можно остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения.

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Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

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По его словам, в мире появляются другие варианты вируса и они могут быть более опасными, чем штамм "Дельта", который и так приводит к печальным последствиям.

"Чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и таким образом придется все начинать сначала", - сказал он.

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Гебрейесус отметил, что до конца 2021 года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего – минимум 70%.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что в мире начинается ранняя стадия третьей волны коронавируса из-за нового штамма "Дельта", который уже распространился на 111 стран.

Кроме того, в Украине уже есть больные со штаммом "Дельта", они вернулись из России. Вероятно, именно там и подхватили болезнь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта