Ополаскиватель для рта может убивать коронавирус в слюне – ученые

Средство может стать дополнением к повседневной жизни, наряду с мытьем рук и ношением масок

Жидкости для полоскания рта способны убивать коронавирус в течение 30 секунд после контакта с ним.

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К такому выводу пришли ученые из британского Университета Кардиффа, передает BBC.

Отмечается, что ополаскиватель с 0,07% содержанием цетипиридиния хлорида (CPC) может применяться как одно из средств борьбы с коронавирусом, так как он уничтожает вирус в слюне.

При этом доказательств эффективности жидкости в качестве лечебного средства пока нет, поскольку она не попадает ни в дыхательные пути, ни в легкие.

"Если результаты будут отражены в клинических испытаниях, то жидкости для полоскания рта на основе CPC могут стать важным дополнением к повседневной жизни людей, наряду с мытьем рук, физическим дистанцированием и ношением масок", – считает специалист-пародонтолог Ник Клейдон.

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Экспертная комиссия пока не предоставила свои выводы относительно этого исследования. Однако данные ученых совпадают с результатами предыдущих тестов, которые показали, что жидкости с содержанием CPC способствуют снижению вирусной нагрузки SARS-CoV-2.

Важно отметить, что эксперименты проводились с использованием синтетической слюны. Врачи не рекомендуют применять средство для лечения или профилактики COVID-19, пока не будут опубликованы окончательные результаты.

Как сообщалось ранее, химические вещества, содержащиеся в одежде, сковородках и средствах гигиены, могут снизить эффективность вакцины от коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ подтвердили высокую эффективность вакцины Moderna, однако отметили, что к разработке все еще есть вопросы.

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