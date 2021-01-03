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Оползень в Норвегии унес жизни 7 человек: спасателям пока не удалось найти выживших

3 января, 21:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Спасательные работы планируют продолжать и ночью

В Норвегии спасатели обнаружили в воскресенье, 3 января, в районе сошедшего 30 декабря оползня еще несколько тел погибших. На данный момент количество жертв катаклизма составило семь человек, еще трое считаются пропавшими без вести.

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Об этом сообщает норвежское издание NRK.

Оползень в Норвегии

Оползень в Норвегии / Фото: Reuters

В предыдущие дни спасательные работы проходили только днем, сегодня власти заявили, что они продолжатся и вечером, и ночью – спасатели все еще надеются найти под руинами выживших.

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Руководитель группы спасения пожарной части Инге Мюрер рассказал, что поиск осложнен тем, что из-за обломков зданий и веток на месте трагедии довольно сложно передвигаться.

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"Мы ищем ямы и места, где могут быть полости", – рассказал он журналистам.

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Напомним, в Норвегии, юг которой в последние дни года засыпали снегопады, сошел оползень, разрушивший много домов, а десятки людей пострадали и пропали без вести.

Грязевой поток обрушился на жилой район в деревне Аск, находящейся в коммуне Еррум недалеко от столицы страны Осло. Было снесено около 14 зданий.

На месте трагедии образовался огромный котлован с руинами домов на дне.

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Норвегия жертвы спасатели оползень
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