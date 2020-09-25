Оппозиция Беларуси не признает шестой срок Лукашенко

Оппозиция Беларуси заявила, что инаугурация президента Александра Лукашенко является прекращением его полномочий.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Координационный совет заявил, что согласно Конституции полномочия президента начинаются с момента вступления в должность и заканчиваются с момента принесения присяги вновь избранным президентом.
Поэтому Лукашенко, который провел тайную инаугурацию 23 сентября, ликвидировал этим все основания для пятого срока на посту президента. Также в оппозиции отметили, что легитимность его шестого срока не признается большинством белорусов.
В оппозиции отметили, что из-за инаугурации на улицах Беларуси собрались несколько тысяч протестующих.
К слову, инаугурация Лукашенко, которая состоялась 23 сентября в Минске, спровоцировала новую волну протестов в Беларуси, сотни участников которых были задержаны.
Нелегитимной тайную инаугурацию Лукашенко признали и в ЕС.
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