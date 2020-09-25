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Оппозиция Беларуси не признает шестой срок Лукашенко

25 сентября, 00:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Легитимность шестого срока Лукашенко не признается большинством белорусов

Оппозиция Беларуси заявила, что инаугурация президента Александра Лукашенко является прекращением его полномочий.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

Координационный совет заявил, что согласно Конституции полномочия президента начинаются с момента вступления в должность и заканчиваются с момента принесения присяги вновь избранным президентом.

Поэтому Лукашенко, который провел тайную инаугурацию 23 сентября, ликвидировал этим все основания для пятого срока на посту президента. Также в оппозиции отметили, что легитимность его шестого срока не признается большинством белорусов.

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В оппозиции отметили, что из-за инаугурации на улицах Беларуси собрались несколько тысяч протестующих.

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К слову, инаугурация Лукашенко, которая состоялась 23 сентября в Минске, спровоцировала новую волну протестов в Беларуси, сотни участников которых были задержаны.

Нелегитимной тайную инаугурацию Лукашенко признали и в ЕС.

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инаугурация Александр Лукашенко
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