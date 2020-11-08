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Оппозиция Грузии выдвинула властям ультиматум

8 ноября, 17:58

Ольга Литвин Ольга Литвин

“Грузинская мечта” должна заявить о готовности начать переговоры до 20:00

Грузинская оппозиция проводит акцию протеста в центре Тбилиси, на которой был озвучен ультиматум в адрес властей.

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Об этом сообщает издание Rustavi2.

Оппозиция требует:

  • провести новые, свободные и справедливые выборы;
  • отправить в отставку главу ЦИК Грузии Тамар Жванию;
  • освободить всех политзаключенных.

Один из лидеров "Единого национального движения" Ника Мелия заявил на митинге, что оппозиция дает правящей партии время до 20:00, чтобы заявить о готовности начать переговоры по выдвинутым пунктам.

"Жвания должна быть уволена, она — мошенница. И от вашего имени представители оппозиции готовы встретиться с Иванишвили для проведения новых выборов", — обратился он к митингующим.

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Напомним, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Победила на них снова правящая "Грузинская мечта", набрав 48% голосов. Оппозиционные силы после этого заявили о масштабных фальсификациях и даже отказались от мандатов в парламенте в знак протеста.

Критические упреки звучали и от некоторых общественных организаций, в частности Transparency International Грузия.

В ОБСЕ в то же время не имеют серьезных замечаний к тому, как проходили выборы в Грузии.

Европейский Союз признал, что парламентские выборы в стране, в целом были проведены демократично. Однако призвал к тщательному и справедливому рассмотрению всех жалоб, которые были поданы в ходе электорального процесса.

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Ранее мы сообщали, что в Грузии на одной из демонстраций оппозиции против результатов прошедших парламентских выборов прозвучали выстрелы. Кроме того, все прошедшие в парламент Грузии оппозиционные партии отказались признать выборы.

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Грузия протест митинг оппозиция ультиматум парламентские выборы
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