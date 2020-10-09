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Оппозиция Кыргызстана выдвинула своего кандидата на должность премьера

9 октября, 09:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

Омурбек Бабанов – влиятельный бизнесмен, основатель партии «Республика"

На фоне продолжающихся протестов в Кыргызстане четыре оппозиционные партии заявили об объединении и выдвинули на должность премьер-министра Омурбека Бабанова.

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С таким заявлением выступили партии "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол" и "Реформа", передает 24.kg.

Омурбек Бабанов – влиятельный бизнесмен, основатель партии "Республика".

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Вице-премьером оппозиционеры предлагают назначить Тилека Токтогазиева, молодого предпринимателя, который участвовал в выборах от партии "Ата Мекен".

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Ранее сообщалось, что оппозиция Кыргызстана заявила, что берет всю власть в стране в свои руки.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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протесты Кыргызстан революция
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