Оппозиция Кыргызстана выдвинула своего кандидата на должность премьера

На фоне продолжающихся протестов в Кыргызстане четыре оппозиционные партии заявили об объединении и выдвинули на должность премьер-министра Омурбека Бабанова.

Реклама

С таким заявлением выступили партии "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол" и "Реформа", передает 24.kg.

Омурбек Бабанов – влиятельный бизнесмен, основатель партии "Республика".

Читайте также: Революция в Кыргызстане: президент страны принимает требования демонстрантов

В тренде Трамп vs коронавирус. Когда президент вернется в избирательную кампанию

Вице-премьером оппозиционеры предлагают назначить Тилека Токтогазиева, молодого предпринимателя, который участвовал в выборах от партии "Ата Мекен".

Реклама

Ранее сообщалось, что оппозиция Кыргызстана заявила, что берет всю власть в стране в свои руки.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама