Оппозиция Кыргызстана выдвинула своего кандидата на должность премьера

На фоне продолжающихся протестов в Кыргызстане четыре оппозиционные партии заявили об объединении и выдвинули на должность премьер-министра Омурбека Бабанова.
С таким заявлением выступили партии "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол" и "Реформа", передает 24.kg.
Омурбек Бабанов – влиятельный бизнесмен, основатель партии "Республика".
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Вице-премьером оппозиционеры предлагают назначить Тилека Токтогазиева, молодого предпринимателя, который участвовал в выборах от партии "Ата Мекен".
Ранее сообщалось, что оппозиция Кыргызстана заявила, что берет всю власть в стране в свои руки.
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