Опустилось веко и начались проблемы с памятью: у Ассанжа случился инсульт после решения суда

Сейчас он получает лекарства от инсульта

Мини-инсульт был вызван стрессом от продолжающегося судебного процесса в США / Фото: Коллаж: Сегодня

Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж получил в лондонской тюрьме микроинсульт после того, как суд принял решение о его экстрадиции на в США. Об этом пишет "Daily Mail".

"Инцидент произошел, когда осужденный по видеосвязи принял участие в заседании Высокого суда в Лондоне. У Ассанжа произошло опущение века, а также появились проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. После транзиторной ишемической атаки Ассанжу сделали МРТ, сейчас он получает лекарства от инсульта", – пишет издание.

Невеста Ассанжа Стелла Морис отметила, что микроинсульт Ассанж мог получить на фоне стресса из-за решения суда о его экстрадиции. Также она пожаловалась на условия, в которых содержится ее возлюбленный. Она считает, что в течение длительного времени его удерживали в камере, где не хватает "свежего воздуха и солнечного света, адекватной диеты и стимуляторов, в которых нуждался подозреваемый".

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"Джулиан борется, и я боюсь, что этот микроинсульт может стать предвестником более серьезной атаки. Это нужно немедленно решать. Бесконечные судебные дела вызывают сильнейший психологический стресс", – сказала она.

Что этому предшествовало

Создатель WikiLeaks прославился расследованиями о деятельности спецслужб и публикацией секретных документов. После этого США обвинили его в разглашении гостайны и хакерском взломе.

Основатель WikiLeaks был арестован по американскому ордеру в рамках американо-британского договора, и максимальное наказание, которое ему грозило после экстрадиции – пять лет лишения свободы.

В 2012 году Ассанж не предстал перед британским судом, который отпустил его под залог в 200 тыс. фунтов стерлингов (260 тыс. долларов по текущему курсу). Он не явился в суд, а укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В здании диппредставительства он провел семь лет, пока 11 апреля не был арестован в посольстве после того, как эквадорские власти дали на это согласие.

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У Ассанжа вскоре начали наблюдаться серьезные проблемы с психикой – у него появились суицидальные мысли и была история с самовредительством.

23 мая 2019 года Минюст США предъявил основателю WikiLeaks 17 новых обвинений, на основании которых потребовал у Лондона экстрадиции Ассанжа. Речь идет о нарушении закона о шпионаже, в том числе раскрытии имен секретных источников информации и сговоре. Согласно заявлению Минюста, в случае обвинительного приговора Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы: максимум десять лет по каждому пункту обвинения, кроме первоначального, которое касается заговора с целью взлома компьютеров, за что предусматривается до пяти лет заключения.

10 декабря Высокий суд Лондона разрешил экстрадицию основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.