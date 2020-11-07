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Опустошительный ураган "Эта" забрал 150 жизней

7 ноября, 17:32

Ольга Литвин Ольга Литвин

Жители гватемальской деревни оказались погребенными под оползнями в своих домах

Фото reuters.com

Фото reuters.com

Число погибших в Центральной Америке и Мексике в результате ливней и обрушившегося урагана "Эта" резко возросло в пятницу.

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В гватемальской горной деревне погибло около сотни человек после того, как оползень поглотил около 150 домов, сообщает Reuters.

Фото reuters.com

Фото reuters.com

Опустошительный погодный фронт принес разрушения от Панамы до Гондураса и Мексики и забрал жизни более 50 человек.

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"Это самый страшный ураган, который Гондурас видел за десятилетия", — сказал Марк Коннолли, представитель ЮНИСЕФ в Гондурасе.

Фото reuters.com

Фото reuters.com

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По меньшей мере трое детей погибли в результате наводнения недалеко от границы с Коста-Рикой. Десятки людей унесли потоки рек. Многие жители остались в ловушке на крышах своих домов.

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Власти сообщили, что около 16 000 жителей были спасены в Гондурасе. Из Гватемалы было эвакуировано более 5000 человек. В то же время жители Ямайки, юго-востока Мексики, Каймановых островов и Кубы готовятся к возможным наводнениям.

Фото reuters.com

Фото reuters.com

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Ранее мы писали, что на Центральную Америку за многие годы обрушился один из самых сильных ураганов.

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