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Опять Петров и Боширов? В Сербии мощные взрывы уничтожили военные склады (видео)

4 июня, 13:30

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Жителей сербского Чачака разбудили мощные взрывы – на складе артиллерийского завода "Слобода" произошел пожар

Ночью жителей сербского Чачака разбудила серия взрывов. Фото: скриншот

Ночью жителей сербского Чачака разбудила серия взрывов. Фото: скриншот

В Сербии прогремела серия взрывов на артиллерийских складах, благодаря своевременной эвакуации никто не погиб.

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Об этом сообщает RTS.

Инцидент произошел около 1:30 4 июня на территории завода по производству боеприпасов "Слобода" в городе Чачак.

Перед взрывами на складе завода вспыхнул пожар, после чего работников предприятия оперативно эвакуировали, благодаря чему никто не погиб. Однако были повреждены некоторые строения, а в соседних селах погиб скот.

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Около 9 утра взрывы прекратились, а министр обороны Александр Вулин заявил, что ситуацию взяли под контроль.

Однако, согласно протоколу безопасности, войти на территорию складов, чтобы начать расследование, можно будет только через 24 часа после последнего взрыва.

"Самое главное, чтобы никто не пострадал, а весь ущерб мы отремонтируем", – сказал премьер Ана Брнабич.

По ее словам, причины пожара будут выяснены позже.

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Напомним, что в апреле власти Чехии обвинили российскую внешнюю разведку в подрыве военных складов в деревне Врбетице семь лет назад. С инцидентом, в результате которого погибли два человека, связали небезызвестных российских агентов Руслана Боширова и Александра Петрова.

К слову, в соцсетях этот вариант тоже не исключают:

А пару лет назад в Сербии разразился шпионский скандал – президент Александр Вучич обвинил заместителя военного атташе РФ и российские спецслужбы в подкупе высокопоставленного чиновника.

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