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Стрельба, давка и жизнь в машине: что происходит в аэропорту Кабула за неделю до конца эвакуации США

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
23 августа, 19:47
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США хотят завершить эвакуацию до 31 августа. Франция пытается уговорить Вашингтон продлить срок
Афганцы, потерявшие надежду улететь, передают солдатам НАТО своих детей / Фото Reuters
Афганцы, потерявшие надежду улететь, передают солдатам НАТО своих детей / Фото Reuters

Вокруг аэропорта Кабула, который продолжают осаждать тысячи афганцев в надежде на эвакуацию, за последнюю неделю погибло минимум 20 человек. Хаос усиливается, поскольку президент США Джо Байден определил конечной датой вывода своих войск, а значит передачи афганцам контроля над аэропортом – 31 августа.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что военные США вывезли из Кабула уже около 25 тысяч человек / Фото Reuters
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что военные США вывезли из Кабула уже около 25 тысяч человек / Фото Reuters

Жертвы давки и стрельбы

Официальный представитель НАТО сообщил, что погибшие возле аэропорта Кабула стали жертвами давки в толпе или умерли от огнестрельных ранений.

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Британские военные признали, что в субботу в их секторе ответственности в толпе погибли 7 человек, пытавшихся прорваться в аэропорт. Подробности они не сообщили, передает телеканал Al-Jazeera.

По словам немецких военных, в перестрелке между неизвестными боевиками и афганскими силами у северных ворот аэропорта Кабула был убит афганский охранник. Еще три человека были ранены в перестрелке в понедельник утром, в которой участвовали силы Германии и США, сообщили немецкие военные в Twitter.

Самолет армии Великобритании сегодня вывез несколько сотен семей афганцев, которые работали вместе с ними / Фото Reuters
Самолет армии Великобритании сегодня вывез несколько сотен семей афганцев, которые работали вместе с ними / Фото Reuters

Спасут не всех

Как сообщают западные журналисты, чтобы попасть в спасительный аэропорт, необходимо сначала пройти КПП боевиков, которые обустроены на подъездных дорогах к аэропорту. Затем при наличии паспорта иностранного гражданина или документа, подтверждающего, что вы сотрудничали со странами коалиции, вас пропустят солдаты НАТО.

Пройти эти жернова получается не у всех. Американский писатель Тоби Харнден – автор книги "Первая жертва: невообразимая история мести ЦРУ за 9/11" – не может добиться, чтобы солдаты США пропустили его переводчика. Тоби написал на своей странице в Твиттере, что его афганский помощник вот уже неделю живет в машине в ожидании, что его пропустят через ворота.

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За сотрудничество с западным журналистом афганскому переводчику грозит расстрел
За сотрудничество с западным журналистом афганскому переводчику грозит расстрел

По разным данным, сейчас в аэропорту имени Хамида Карзая ожидают эвакуации около 5 тысяч человек.

Франция ведет переговоры с Вашингтоном, чтобы эвакуация продолжилась и дальше. "Мы обеспокоены крайним сроком, установленным Соединенными Штатами на 31 августа. Для завершения текущих операций необходимо дополнительное время", – сказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан журналистам на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ. Здесь Франция установила воздушный мост для эвакуированных людей из Кабула.

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  • Сегодня Украина осуществила еще один эвакуационный рейс из Кабула. На его борту более 100 украинцев.
  • Это уже третий рейс, эвакуирующий из Афганистана наших граждан и иностранцев с 15 августа – момента перехода власти в стране исламистскому движению "Талибан" .
  • Первый эвакуационный рейс Киев смог осуществить уже 15 августа. Тогда удалось вывезти 8 украинцев и более 70 иностранцев.
  • 21 августа Украина совершила второй эвакуационный полет – удалось вывезти 83 человека, среди которых был 31 – украинец.

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