Стрельба, давка и жизнь в машине: что происходит в аэропорту Кабула за неделю до конца эвакуации США

Вокруг аэропорта Кабула, который продолжают осаждать тысячи афганцев в надежде на эвакуацию, за последнюю неделю погибло минимум 20 человек. Хаос усиливается, поскольку президент США Джо Байден определил конечной датой вывода своих войск, а значит передачи афганцам контроля над аэропортом – 31 августа.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Жертвы давки и стрельбы
Официальный представитель НАТО сообщил, что погибшие возле аэропорта Кабула стали жертвами давки в толпе или умерли от огнестрельных ранений.
Там ад на земле. Эвакуированная из Афганистана украинка об ужасах пребывания в Кабуле (видео)
Британские военные признали, что в субботу в их секторе ответственности в толпе погибли 7 человек, пытавшихся прорваться в аэропорт. Подробности они не сообщили, передает телеканал Al-Jazeera.
По словам немецких военных, в перестрелке между неизвестными боевиками и афганскими силами у северных ворот аэропорта Кабула был убит афганский охранник. Еще три человека были ранены в перестрелке в понедельник утром, в которой участвовали силы Германии и США, сообщили немецкие военные в Twitter.
Спасут не всех
Как сообщают западные журналисты, чтобы попасть в спасительный аэропорт, необходимо сначала пройти КПП боевиков, которые обустроены на подъездных дорогах к аэропорту. Затем при наличии паспорта иностранного гражданина или документа, подтверждающего, что вы сотрудничали со странами коалиции, вас пропустят солдаты НАТО.
Пройти эти жернова получается не у всех. Американский писатель Тоби Харнден – автор книги "Первая жертва: невообразимая история мести ЦРУ за 9/11" – не может добиться, чтобы солдаты США пропустили его переводчика. Тоби написал на своей странице в Твиттере, что его афганский помощник вот уже неделю живет в машине в ожидании, что его пропустят через ворота.
По разным данным, сейчас в аэропорту имени Хамида Карзая ожидают эвакуации около 5 тысяч человек.
Франция ведет переговоры с Вашингтоном, чтобы эвакуация продолжилась и дальше. "Мы обеспокоены крайним сроком, установленным Соединенными Штатами на 31 августа. Для завершения текущих операций необходимо дополнительное время", – сказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан журналистам на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ. Здесь Франция установила воздушный мост для эвакуированных людей из Кабула.
Привязал себя к шасси: футболист сборной Афганистана погиб при попытке сбежать из страны
- Сегодня Украина осуществила еще один эвакуационный рейс из Кабула. На его борту более 100 украинцев.
- Это уже третий рейс, эвакуирующий из Афганистана наших граждан и иностранцев с 15 августа – момента перехода власти в стране исламистскому движению "Талибан" .
- Первый эвакуационный рейс Киев смог осуществить уже 15 августа. Тогда удалось вывезти 8 украинцев и более 70 иностранцев.
- 21 августа Украина совершила второй эвакуационный полет – удалось вывезти 83 человека, среди которых был 31 – украинец.