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Останки 215 детей в канадском интернате: ООН требует от Ватикана и Канады расследование

5 июня, 12:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Премьер Канады Джастин Трюдо ожидает, что католическая церковь возьмет на себя ответственность за гибель детей

Организация Объединенных Наций требует от Ватикана и Канады расследовании смерти 215 детей коренных народов, чьи останки нашли на территории бывшей школы-интерната в канадском городе Камлупс. Это заведение работало под эгидой католической церкви.

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Об этом сообщает DW.

"Немыслимо, чтобы Канада и Святой Престол оставили такое ужасное преступление нераскрытым и без исправления ошибок", – говорится в заявлении ООН.

В свою очередь канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что ожидает, что католическая церковь возьмет на себя ответственность за свою роль в трагедии.

"Как католик я глубоко разочарован той позицией, которую католическая церковь имеет в данный момент и много лет назад", – сказал он

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Отметим, что канадская конференция католических епископов (CCCB) пока не прокомментировала инцидент.

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Напомним, что школа-интернат для индейцев в Камлупсе работала в 1890-1978 годах. Тогда она была крупнейшей в системе школ-интернатов Канады. Одновременно ее могли посещать до 500 детей. В XIX и XX веках такие учебные заведения подчинялись правительству и религиозной власти, туда принудительно забирали детей индейцев, чтобы интегрировать их в канадское общество.

Ранее канадское правительство принесло официальные извинения индейцам-аборигенам за насильственную ассимиляцию их детей.

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