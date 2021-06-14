Остановить коронавирус и защитить планету – G7 определила шесть приоритетов для развития мира

Эти приоритеты лягут в основу их совместных глобальных действий для обеспечения процветания планеты

Лидеры государств G7 определили шесть приоритетов. Фото: коллаж "Сегодня"

Лидеры государств G7 на саммите Британии определили шесть приоритетов, которые лягут в основу их совместных глобальных действий для обеспечения процветания планеты. "Сегодня" рассказывают о них.

Пандемия и вакцинация

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Первый приоритет – остановить пандемию и активизировать международные усилия, чтобы вакцинировать весь мир. G7 ставит целью предоставить вакцины как можно большему количеству людей.

"Общие обязательства G7 с начала пандемии предусматривают в целом предоставление более двух млрд доз вакцины, включая обязательства, взятые нами в феврале 2021 года, когда мы в последний раз встречались, и здесь, в Карбис-Бей, предоставить один млрд доз в течение следующего года".

Также лидеры "Группы семи" пообещали создать рамки для усиления коллективной обороны от угроз глобальному здоровью:

увеличив и координируя глобальные производственные мощности на всех континентах;

улучшив систему раннего предупреждения;

поддерживая науку для сокращения цикла разработки безопасных и эффективных вакцин, методов лечения и тестов с 300 до 100 дней.

Оживление экономики

Лидеры государств хотят это реализовать, внедряя планы по восстановлению экономики, которые основаны на поддержке в размере 12 трлн долларов, выделенных во время пандемии.

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Главная цель — способствовать экономическому росту в будущем, создавать рабочие места, инвестировать в инфраструктуру, стимулировать инновации, поддерживающие людей.

Байден на саммите G7. Фото: Global Look Press

Будущее процветание

Третий приоритет — обеспечение будущего процветания, выступая за более свободную и справедливую торговлю в рамках реформированной торговой системы, более устойчивую глобальную экономику и более справедливую глобальную налоговую систему.

Защита планеты

Главы стран G7 договорились сократить углеродные выбросы до нуля не позднее 2050 года, чтобы не допустить глобального потепления более чем на 1,5 градуса. Также на саммите достигнута договоренность о поэтапном отказе от угольной энергетики и прекращении ее финансирования.

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"Партнеры договорились постепенно отказаться от угля. Соглашение "семерки" о прекращении финансирования угольной энергетики в глобальном масштабе – это огромное достижение, которое посылает сильный сигнал всему миру", – сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Укрепление партнерских отношений

G7 обещает развивать новые партнерства путем поэтапного изменения своего подхода к инвестициям в инфраструктуру, в том числе через инициативу экологически чистого и зеленого роста. G7 стремится углубить свое нынешнее партнерство к новому соглашению с Африкой, в том числе за счет увеличения поддержки со стороны МВФ странам, которые наиболее нуждаются в поддержке.

Борис Джонсон на саммите G7. Фото: Geoff Pugh/REUTERS

Ценности – основа успеха в мире

Шестой приоритет – воспринимать свои ценности как прочную основу успеха в мире, который постоянно меняется. В частности, речь идет о продвижении политики гендерного равенства.

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"Мы будем использовать силу демократии, свободы, равенства, верховенства права и уважения прав человека, чтобы ответить на важнейшие вопросы и преодолеть самые серьезные проблемы. Мы будем делать это таким образом, чтобы ценить личность и продвигать равенство, особенно гендерное равенство, в том числе путем поддержки цели по привлечению 40 млн девочек в образование и выделение не менее 2¾ миллиарда долларов в Глобальное партнерство в области образования".

Как сообщалось ранее, страны "Большой семерки" по итогам саммита сделали важное заявление и по Украине. В частности, подтвердили свою поддержку суверенитета страны и признали Россию стороной конфликта на Донбассе. Что это означает для Украины – читайте в материале "Сегодня".

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