Останься в живых. Белорусы могут избежать отправки на войну с Украиной – инструкции

В ближайшее время не исключена отправка белорусских военных на вторжение в Украину, об этом говорил президент РБ Александр Лукашенко. Однако известно, что многие военные и военнообязанные в Беларуси не хотят принимать участие в подлом наступлении.
Избежать участия в боевых действиях можно, говорит волонтер, сооснователь Фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак.
"Мы запускаем специальный скрипт для того, чтобы честные солдаты ВС РБ могли покинуть строй и не участвовать в диктаторской бойне", – отмечает Стрижак.
Покинь строй – останься в живых. Как избежать участия в войне, инструкции:
- Для солдат срочной службы или контрактников, которые прямо сейчас находятся в военных расположениях либо в составах военных отрядов.
- Для военнообязанных в запасе или контрактников с паспортом на руках и без подписки о невыезде.
- Для военнообязанных или контрактников, находящихся в списке невыездных.
- Для патриотов, которые увидели скрывающегося солдата и хотят помочь.
Кроме того, можно помочь финансово как украинской армии, так и белорусским добровольцам, которые готовы вступить в иностранный легион Украины:
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"Все, кто сюда приедет, будут лежать в земле, а потом будут гореть в аду. Пока не поздно, я призываю саботировать все приказы. Бегите, бл*дь, в леса. Сидите дома, бухайте. Это преступление перед Господом Богом. Куда вы лезете? Одумайтесь, пока не поздно!" – говорит музыкант.