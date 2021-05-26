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Оставила "не тот комментарий" : в милиции Беларуси жестоко издевались над пенсионеркой

26 мая, 14:25

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В дом учительницы на пенсии в 7:00 пришли восемь сотрудников милиции из Могилева, в том числе два полковника

После того, как пенсионерка из Минска более полугода назад оставила комментарий в социальных сетях под сообщением об избиении протестующих и написала слово "тварь", ее пришли задерживать.

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Об этом изданию "ГОРДОН" рассказал руководитель белорусской службы "Радыё Свабода" Александр Лукашук.

По его словам, в дом учительницы на пенсии в 7:00 пришли восемь сотрудников милиции из Могилева, в том числе два полковника.

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"Более полугода назад эта женщина оставила комментарий под сообщением о том, как милиция избивала людей. Она написала всего одно слово: "Тварь". Оно не относится к разряду запрещенных или сильно оскорбительных", – сказал он.

Он отметил, что учительницу на пенсии отвезли за 200 км от дома в Могилев, где над ней издевались пять дней – заставляли догола раздеваться и оскорбляли ее.

"В камере, где держали женщину, не было ни матрасов, ни подушек и все время горел свет. Когда за ней поехал сын, у него конфисковали машину. Через пять дней женщину вернули в Минск и сказали, что теперь ее будут судить. И это за всего одно слово", – подчеркнул Лукашук.

По его словам, сейчас белорусские спецслужбы изучают социальные сети.

Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета

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