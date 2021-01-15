От COVID-19 в мире умерли более двух миллионов человек

Количество умерших от COVID-19 по всему миру достигло 2 000 905 человек.
Об этом сообщают данные Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные в реальном времени.
Больше всего смертей зарегистрировано:
- США — 389 581 смертей
- Бразилия — 207 095 смертей
- Индия — 151 918 смертей
- Мексика — 137,916 смертей
- Великобритания — 87,448 смертей
- Италия — 81,325 смертей
- Франция — 69,452 смертей
- Россия — 63,558 смертей
- Иран — 56,621 смертей
- Испания — 53,079 смертей
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Украина находится на 19-м месте — 21,479 смертей. Всего в мире, по данным Университета Хопкинса на 15 января, за время эпидемии зафиксировали 93,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 23,4 миллиона приходится на США.
Как ранее заявил министр здравоохранения Максим Степанов, массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале.
Напомним, почему вакцинация от коронавируса проводится в два этапа, рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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