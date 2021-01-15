От COVID-19 в мире умерли более двух миллионов человек

Количество умерших от COVID-19 по всему миру достигло 2 000 905 человек.

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Об этом сообщают данные Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные в реальном времени.

Больше всего смертей зарегистрировано:

США — 389 581 смертей

Бразилия — 207 095 смертей

Индия — 151 918 смертей

Мексика — 137,916 смертей

Великобритания — 87,448 смертей

Италия — 81,325 смертей

Франция — 69,452 смертей

Россия — 63,558 смертей

Иран — 56,621 смертей

Испания — 53,079 смертей

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Украина находится на 19-м месте — 21,479 смертей. Всего в мире, по данным Университета Хопкинса на 15 января, за время эпидемии зафиксировали 93,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 23,4 миллиона приходится на США.

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Как ранее заявил министр здравоохранения Максим Степанов, массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале.

Напомним, почему вакцинация от коронавируса проводится в два этапа, рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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