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От COVID-19 в мире умерли более двух миллионов человек

15 января, 20:10

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Украина находится на 19-м месте

Количество умерших от COVID-19 по всему миру достигло 2 000 905 человек.

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Об этом сообщают данные Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные в реальном времени.

Больше всего смертей зарегистрировано:

  • США — 389 581 смертей
  • Бразилия — 207 095 смертей
  • Индия — 151 918 смертей
  • Мексика — 137,916 смертей
  • Великобритания — 87,448 смертей
  • Италия — 81,325 смертей
  • Франция — 69,452 смертей
  • Россия — 63,558 смертей
  • Иран — 56,621 смертей
  • Испания — 53,079 смертей

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Украина находится на 19-м месте — 21,479 смертей. Всего в мире, по данным Университета Хопкинса на 15 января, за время эпидемии зафиксировали 93,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 23,4 миллиона приходится на США.

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Как ранее заявил министр здравоохранения Максим Степанов, массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале.

Напомним, почему вакцинация от коронавируса проводится в два этапа, рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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