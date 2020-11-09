От Джонсона – до Зеленского: как лидеры разных стран болели короновирусом

Коронавирус добрался до руководства страны – спустя четыре месяца после выздоровления первой леди инфекцию подтвердили у президента Владимира Зеленского, а также у главы Офиса президента Андрея Ермака.

Реклама

COVID-19 у них обоих подтвердился 9 ноября, но пока переживать повода нет – у мужчин наблюдаются легкие симптомы болезни.

На этом фоне сайт "Сегодня" решил оглянуться и вспомнить, кто из мировых лидеров уже переболел коронавирусом.

19 марта. Князь Альбер II

Первым из сильных мира COVID-19 подхватил монакский правитель и один из самых богатых людей на планете Альбер II. Он признавался, что у него была повышенная температура и незначительный кашель, а 1 апреля уже поправился.

25 марта. Принц Чарльз

Через неделю стало известно о диагнозе принца Уэльского Чарльза (не исключено, что его заразил именно монакский князь). Ходили слухи, что после этого его невестка, Меган Маркл запретила своему мужу, принцу Гарри, видеться с 71-летним отцом. На время болезни наследник британского престола самоизолировался в одной из комнат Букингемского дворца, но уже 30 марта стало известно о его выздоровлении. Позже он рассказал, что болезнь проявилась в легкой форме, поэтому прошла быстро.

27 марта. Борис Джонсон

Реклама

Первым из сильных мира сего заразился британский премьер Борис Джонсон. Болезнь у него протекала тяжело – его подключали к аппарату искусственного дыхания и несколько дней держали в палаты интенсивной терапии. Больницу он покинул 12 апреля, но к своей работе он приступил лишь через 15 дней после этого – врачи были против.

30 апреля. Михаил Мишустин

В апреле произошла вспышка коронавирусной инфекции в российском правительстве – заболел ряд министров, а также премьер Михаил Мишустин. Мужчина ушел на самоизоляцию, а его место временно занял первый вице-премьер Андрей Белоусов. Хотя власти утверждали, что он находился в стабильном состоянии, чиновника положили в больницу. 19 мая он вернулся на пост.

1 июня. Никол Пашинян

В первый день лета положительный результат анализов на COVID-19 получил премьер Армении и вся его семья. Но уже 8 июня он заявил о повторном отрицательном тесте, подтвердив, что уже вернулся к полноценному исполнению своих обязанностей.

7 июля. Жаир Болсонару

Через месяц президент Бразилии Жаир Болсонару, который был одним из самых ярых COVID-диссидентов лично признался, что тоже болен коронавирусом. Но даже это не повлияло на его позицию – он продолжил критиковать эпидемиологические ограничения в сфере торговли и услуг, что, очевидно, и привело к тому, что сейчас Бразилия находится на третьем месте в мире по распротранению инфекции с 5,6 млн заболевших. 25 июля Болсонару сдал негативный тест на COVID-19.

В тренде Выборы в США: комиссия не получила доказательств фальсификаций

28 июля. Александр Лукашенко

Президент Беларуси, который может посоревноваться с предыдущим лидером в своем отрицании угрозы коронавируса, тоже переболел, но он сообщил об этом уже постфактум. Сам он уверяет, что перенес болезнь на ногах и что у "97% населения страны" болезнь протекает так же. Болел ли он на самом деле и, если болел, то какие симптомы у него были – неизвестно.

2 октября. Дональд Трамп

Реклама

Президент США долгое время тоже не верил в опасность COVID-19, но в прошлом месяце болезнь подтвердилась не только у него, но и у первой леди США Мелании Трамп, а также у ряда членов Белого дома. Изначально президент утверждал, что проведет карантин в Белом доме, но спустя уже пару дней его поместили в военный госпиталь. Но там Трамп надолго не задержался – 6 октября он покинул больницу и выступил перед своими сторонниками с балкона Белого дома, даже сняв маску. Считается, что его вылечили препаратом Regeneron на основе коктейля антител.

24 октября. Анджей Дуда

Одним из последних лидеров с коронавирусом стал президент Польши Анджей Дуда. Его диагноз подтвердился через полторы недели после встречи с Зеленским в Украине. Осложнений у него не было и, проведя 10 дней в самоизоляции, он вернулся на работу.

Кроме того, к иностранным коллегам Владимира Зеленского, которые победили коронавирус, можно отнести Хуана Орландо Эрнандеса (президент Гондураса), Алехандро Джамматеи (Гватемала), Жанин Анес (Боливии) и Джуса Абинадера (Доминиканская республика).

Напомним, что COVID-19 подтвердился также у некоторых членов украинского правительства, в частности министр финансов Сергей Марченко.

Реклама

А месяц назад стало известно о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко также переболел.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама