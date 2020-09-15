От Гренландии откололся огромный айсберг

Огромный кусок льда площадью около 110 квадратных километров откололся от самого большого шельфового ледника Арктики на северо-востоке Гренландии. Об этом сообщает BBC.

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Согласно опубликованным спутниковым снимкам, отколовшийся айсберг раскололся на множество мелких частей.

Издание отмечает, что это происшествие подтверждает слова ученых о том, что в Гренландии происходят быстрые изменения климата – атмосфера там за последние 40 лет потеплела на 3 градуса Цельсия.

"В 2019 и 2020 годах здесь были рекордные летние температуры", – рассказал полярный исследователь из университета им. Фридриха-Александра в Германии.

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Фото: спутниковые снимки ледника с 2013 по 2020 год / Reuters

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Океанографы, в свою очередь, сообщают об увеличении температуры моря, что приводит к таянию шельфового ледника снизу.

На снимках со спутника видно, что на поверхности ледника много талых озер, из-за чего на нем образуется все больше трещин и сколов.

По информации издания, в прошлом году ледяной щит потерял 530 млрд тонн льда, что является рекордным количеством.

Напомним, ранее Национальноt аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало видео, показывающее, что на полюсах Земли ежегодно исчезают миллионы тонн льда, что приводит к повышению уровня Мирового океана.

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