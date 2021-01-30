Отель за 2000 долларов и ПЦР-тесты: Канада изменила правила для туристов

Из-за появления новых мутаций коронавируса власти Канады приняли решение с 31 января ужесточить карантинные меры в отношении прибывающих в страну путешественников.

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Как передает издание "Наш Ванкувер", теперь въезжающие должны будут по прибытии сдать тест на отсутствие COVID-19.

Пока путешественники будут ждать результатов теста, в течение трех дней они должны будут находиться в специальном отеле, который, предварительно, обойдется в более чем 2000 долларов.

Кроме того, начиная с 1 февраля, все международные пассажирские рейсы будут приземляться только в четырех аэропортах Канады – в Ванкувере, Торонто, Калгари или Монреале.

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"Если у вас есть такие планы, отмените их. И не бронируйте поездку на весенние каникулы", – сказал премьер-министр Канады.

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Ранее мы писали, что Канада выделит странам с низким и средним уровнем дохода 380 миллионов долларов США на тесты, лечение и вакцины от коронавируса.

Сообщалось также, что в канадской провинции Онтарио собираются ввести COVID-паспорта для граждан, которые получили вакцину от коронавирусной инфекции – у них будут преимущества перед теми, кто откажется от прививки.

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