Українська
$ 27,03
32,77
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Отказ женщин детородного возраста от алкоголя. ВОЗ подготовила документ

17 июня 2021 20:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Всемирная организация здравоохранения заявил, что самая безопасная стратегия для женщин – отказаться от горячительных напитков

ВОЗ хочет ввести запрет на алкоголь для женщин. Фото: REUTERS/Jorge Silva

ВОЗ хочет ввести запрет на алкоголь для женщин. Фото: REUTERS/Jorge Silva

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает женщинам детородного возраста отказаться от алкоголя.

Реклама

Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 – 2030 годы на сайте.

Согласно оценке ВОЗ, расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, страдают 5,1% взрослого населения – 283 млн человек в возрасте 15 лет и старше, в том числе 46 млн женщин. При этом от самой тяжелой формы – алкогольной зависимости – страдают 2,6% взрослого населения Земли или 144 млн человек.

В проекте говорится, что употребление алкоголя до и во время вынашивания ребенка провоцирует развитие внутриутробных заболеваний и нарушений и может привести к проблемам с поведением и обучением. Кроме того, это пагубно влияет на физическое и психическое здоровье будущей матери.

"Должное внимание следует уделить предотвращению приобщения к алкоголю детей и подростков, предотвращению употребления алкоголя беременными женщинами и женщинами детородного возраста", - говорится в документе.

Не пропусти!
Бельгия одержала волевую победу над Данией и досрочно вышла в 1/8 финала Евро
Де Брюйне обеспечил Бельгии победу
Реклама

Читайте также: Когда следует прекратить пить алкоголь на вечеринке – ответ врача

Как сообщает Daily Mail, британские компании, торгующие алкоголем, назвали предложение организации "сексистским и патерналистским".

Ранее сообщалось, что в Украине подорожали пиво, водка и сигареты.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Путин шутил, Байден ищет общие темы. Первые слова президентов США и России в Женеве
Путин шутил, Байден ищет общие темы. Первые слова президентов США и России в ЖеневеДругие страны
Сорвалась с пятого этажа, а бойфренд снимал все на видео. Жуткие подробности гибели украинки в Турции
Сорвалась с пятого этажа, а бойфренд снимал все на видео. Жуткие подробности гибели украинки в ТурцииДругие страны
Украинцам, воевавшим на Донбассе, запретили въезд в Беларусь? Проверяем слухи
Украинцам, воевавшим на Донбассе, запретили въезд в Беларусь? Проверяем слухиДругие страны
Так встречали Рейгана и Горбачева: как Женева готовится к переговорам Байдена и Путина (видео)
Так встречали Рейгана и Горбачева: как Женева готовится к переговорам Байдена и Путина (видео)Власть
Протасевича неожиданно вывели на брифинг МИД Беларуси
Протасевича неожиданно вывели на брифинг МИД БеларусиДругие страны
На Кубе запретили доллар. Перепуганные кубинцы продают американскую валюту по дешевке
На Кубе запретили доллар. Перепуганные кубинцы продают американскую валюту по дешевкеДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять