Отказ женщин детородного возраста от алкоголя. ВОЗ подготовила документ

Всемирная организация здравоохранения заявил, что самая безопасная стратегия для женщин – отказаться от горячительных напитков

ВОЗ хочет ввести запрет на алкоголь для женщин. Фото: REUTERS/Jorge Silva

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает женщинам детородного возраста отказаться от алкоголя.

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Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 – 2030 годы на сайте.

Согласно оценке ВОЗ, расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, страдают 5,1% взрослого населения – 283 млн человек в возрасте 15 лет и старше, в том числе 46 млн женщин. При этом от самой тяжелой формы – алкогольной зависимости – страдают 2,6% взрослого населения Земли или 144 млн человек.

В проекте говорится, что употребление алкоголя до и во время вынашивания ребенка провоцирует развитие внутриутробных заболеваний и нарушений и может привести к проблемам с поведением и обучением. Кроме того, это пагубно влияет на физическое и психическое здоровье будущей матери.

"Должное внимание следует уделить предотвращению приобщения к алкоголю детей и подростков, предотвращению употребления алкоголя беременными женщинами и женщинами детородного возраста", - говорится в документе.

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Как сообщает Daily Mail, британские компании, торгующие алкоголем, назвали предложение организации "сексистским и патерналистским".

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